Садового переизбрали лидером "Самопомочи"

Мэра Львова Андрея Садового на партийном съезде в субботу, 11 мая, избрали лидером "Объединения "Самопомич" еще на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Делегаты съезда поддержали соответствующее решение в связи с завершением предыдущего срока полномочий Садового.

"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть совместная работа ради общей победы, поскольку только совместные победы дают драйв и энергию", - завил лидер партии в своей речи.

Партийный съезд также утвердил новый состав политического совета "Самопомочи", в нее вошли 11 человек: Андрей Садовый, председатель исполкома партии Олег Лаврик, народные депутаты Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, городской голова Скадовска Александр Яковлев и директор по коммуникациям Остап Процик

Напомним, 8 мая народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник, Александр Опанасенко решили выйти из партии "Объединение "Самопомич".