"Самопомич" покидают еще пять нардепов

Фото: Андрей Садовый (city-adm.lviv.ua)

Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко решили выйти из партии

Народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко решили выйти из партии "Объединение "Самопомич". Об этом сообщили в Facebook лидер партии Андрей Садовый.

Садовый заявил, что на встрече они договорились, что до конца каденции депутаты все же останутся во фракции "Самопомич" в Верховной раде.

"Встретились с группой депутатов от "Самопмочи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. По скайпу присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов", - сообщил Садовый.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную раду по спискам объединения "Самопомич", заявили о намерении выйти из партии.

Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Отмечается также, что нардепы сообщили о соответствующем намерении своим коллегам во время заседания фракции. Следует подчеркнуть, что ранее лидер партии Андрей Садовый сообщал о возможности выхода части народных депутатов из состава фракции.

Добавим, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы до девяти партий. Среди них и "Самопомич" с показателем 3,2%.