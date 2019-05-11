Садового переобрали лідером "Самопомочі"

Мера Львова Андрія Садового на партійному з’їзді у суботу, 11 травня, обрали лідером "Об’єднання "Самопоміч" ще на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Делегати з’їзду підтримали відповідне рішення у зв’язку із завершенням попереднього терміну повноважень Садового.

"Я не обіцяю вам легкої перемоги. Я обіцяю вам, що я буду чесним і зроблю максимум, буду працювати на всі 100%. Але це має бути спільна робота заради спільної перемоги, бо тільки спільні перемоги дають драйв і енергію", - завив лідер партії у своїй промові.

Партійний з’їзд також затвердив новий склад політичної ради "Самопомочі", до неї увійшли 11 осіб: Андрій Садовий, голова виконкому партії Олег Лаврик, народні депутати Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сироїд та Тетяна Острікова, керівники обласних організацій партії Богдан Станіславський, Юрій Акуленко, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв та директор з комунікацій Остап Процик.

Нагадаємо, 8 травня народні депутати Вікторія Войцицька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник, Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч".