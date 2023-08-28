Сачко зупинив падіння у рейтингу ATP, Крутих втратив чотири десятки позицій

26-річний уродженець Кременчука вперше за весь серпень не втратив позицій у рейтингу. Більше того, перша ракетка України піднявся на одну сходинку вгору.

Сачко тепер посідає 165-те місце. В активі українського тенісиста 375 залікових балів. Минулого тижня він стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату США, але зачохлив ракетку в першому ж раунді. Кривдником Сачка став італієць Бранкаччо.

Натомість аж 41 позицію у класифікації ATP втратив Олексій Крутих. Киянин теж невдало виступив у відборі в основну сітку змагань US Open, програвши південноафриканцю Андерсону зі сьомої сотні рейтингу. Актуальне місце українця – 260-те. Зовсім поруч із ним Ілля Марченко (268-ма позиція).

Зате не відбулося змін у першій десятці класифікації. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас із Іспанії (9815 очок). Головний конкурент піренейця – серб Новак Джоковіч (9795 пунктів). Третім іде нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв (6260).