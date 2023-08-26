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Ястремська програла фінал кваліфікації US Open

Нью-Йорк, Субота 26 серпня 2023 10:33
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Ястремська програла фінал кваліфікації US Open Фото: Даяна Ястремська зупинилася за крок від 1/64 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до основної сітки Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, кваліфікація, фінал, жінки

Ястремська – Русе – 0:2 (6:7, 3:6)

Шанс стати шостою українкою у першому колі турніру Ястремська змарнувала в матчі проти Єлени Габріели Русе. Румунка класно розпочала зустріч, повівши з трьома брейками проти одного (5:2). Утім, вітчизняна тенісистка зуміла нав'язати конкуренцію.

Ястремська взяла чотири гейми поспіль і зуміла перевести поєдинок у тай-брейк. Русе, щоправда, там швидко захопила ініціативу та опинилася за крок від сет-пойнту (6:3). Українка билася до останнього, та все ж поступилася (5:7).

Таке завершення першої партії, вочевидь, справило враження на представницю України. Вона провалила початок другого сету (0:3) та надалі змогла лише уникнути розгрому. Трьох набраних пунктів Ястремській вистачило для того, щоб програти гідно.

Отже, румунська тенісистка виступить в основній сітці US Open. Суперниця Русе там визначиться згодом. Натомість у парному розряді уродженка Бухареста змагатиметься в дуеті з українкою Мартою Костюк.

До слова, напередодні Світоліна та інші українки дізналися перших опоненток на Відкритому чемпіонаті США.

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