Ястремська програла фінал кваліфікації US Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до основної сітки Відкритого чемпіонату США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
US Open, кваліфікація, фінал, жінки
Ястремська – Русе – 0:2 (6:7, 3:6)
Шанс стати шостою українкою у першому колі турніру Ястремська змарнувала в матчі проти Єлени Габріели Русе. Румунка класно розпочала зустріч, повівши з трьома брейками проти одного (5:2). Утім, вітчизняна тенісистка зуміла нав'язати конкуренцію.
Ястремська взяла чотири гейми поспіль і зуміла перевести поєдинок у тай-брейк. Русе, щоправда, там швидко захопила ініціативу та опинилася за крок від сет-пойнту (6:3). Українка билася до останнього, та все ж поступилася (5:7).
Таке завершення першої партії, вочевидь, справило враження на представницю України. Вона провалила початок другого сету (0:3) та надалі змогла лише уникнути розгрому. Трьох набраних пунктів Ястремській вистачило для того, щоб програти гідно.
Отже, румунська тенісистка виступить в основній сітці US Open. Суперниця Русе там визначиться згодом. Натомість у парному розряді уродженка Бухареста змагатиметься в дуеті з українкою Мартою Костюк.
До слова, напередодні Світоліна та інші українки дізналися перших опоненток на Відкритому чемпіонаті США.
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