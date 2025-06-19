Саботаж і тролінг: Чехія нагадала, що РФ вже 100 днів зриває ініціативу про перемир'я

Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію США про припинення вогню в Україні. Замість цього Москва продовжує постійні удари по цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Чехії в X (Twitter).

В Чехії нагадали, що Україна 100 днів назад чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів, погодившись на пропозицію про безумовне припинення вогню. "А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів", - йдеться у повідомленні. В МЗС Чехії переконані, що Кремль не хоче миру. Чехія закликала інші країни до максимального тиску на Росію.