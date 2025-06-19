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Саботаж і тролінг: Чехія нагадала, що РФ вже 100 днів зриває ініціативу про перемир'я

Прага, Четвер 19 червня 2025 13:59
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Саботаж і тролінг: Чехія нагадала, що РФ вже 100 днів зриває ініціативу про перемир'я Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію США про припинення вогню в Україні. Замість цього Москва продовжує постійні удари по цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Чехії в X (Twitter).

В Чехії нагадали, що Україна 100 днів назад чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів, погодившись на пропозицію про безумовне припинення вогню.

"А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

В МЗС Чехії переконані, що Кремль не хоче миру. Чехія закликала інші країни до максимального тиску на Росію.

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, що навесні США під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії запропонували ввести безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Україна погодилася на цю пропозицію, але Росія досі не дала відповіді.

Після переговорів у Стамбулі 16 травня Кремль заявив про підготовку так званого "меморандуму", в якому Москва пообіцяла викласти своє бачення припинення вогню.

Втім, навіть після другого раунду переговорів досягти режиму тиші не вдалося.

Глава МЗС Андрій Сибіга дорікнув Москві, що та вже протягом 100 днів блокує ініціативу про припинення вогню і посилює терор проти України.

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Перемир'я Росії та України Чехія Україна Російська Федерація
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