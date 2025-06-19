Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии

Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о прекращении огня в Украине. Вместо этого Москва продолжает постоянные удары по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии в X (Twitter).

В Чехии напомнили, что Украина 100 дней назад четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам, согласившись на предложение о безусловном прекращении огня. "А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей", - говорится в сообщении. В МИД Чехии убеждены, что Кремль не хочет мира. Чехия призвала другие страны к максимальному давлению на Россию.