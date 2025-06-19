ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии

Прага, Четверг 19 июня 2025 13:59
UA EN RU
Саботаж и троллинг: Чехия напомнила, что РФ уже 100 дней срывает инициативу о перемирии Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о прекращении огня в Украине. Вместо этого Москва продолжает постоянные удары по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии в X (Twitter).

В Чехии напомнили, что Украина 100 дней назад четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам, согласившись на предложение о безусловном прекращении огня.

"А Россия: саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на мирных жителей", - говорится в сообщении.

В МИД Чехии убеждены, что Кремль не хочет мира. Чехия призвала другие страны к максимальному давлению на Россию.

Перемирие Украины и РФ

Напомним, что весной США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии предложили ввести безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Украина согласилась на это предложение, но Россия до сих пор не дала ответа.

После переговоров в Стамбуле 16 мая Кремль заявил о подготовке так называемого "меморандума", в котором Москва пообещала изложить свое видение прекращения огня.

Впрочем, даже после второго раунда переговоров достичь режима тишины не удалось.

Глава МИД Андрей Сибига упрекнул Москву, что та уже в течение 100 дней блокирует инициативу о прекращении огня и усиливает террор против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и Украины Чехия Украина Российская Федерация
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде