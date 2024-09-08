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Сабаленко виграла в Пегули фінал US Open-2024

Фото: Аріна Сабаленко вперше виграла американський мейджор (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Американська тенісистка Джессіка Пегула програла білорусці Аріні Сабаленко фінал Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, фінал, жінки

Пегула – Сабаленко – 0:2 (5:7, 5:7)

 

 

 

Після рівного дебюту зустрічі американка оформила брейк у третьому геймі. Проте, суперниця відповіла відразу двома – в четвертому та шостому геймах. Утім, Пегула зуміла ще раз узяти подачу білоруської тенісистки та сподівалася як мінімум на тай-брейк.

Вирішальним став дванадцятий гейм. За рахунку 5:6 господарка кортів не змогла впевнено виконати власні подачі. Зав'язалася боротьба – Пегула відіграла 4 сетболи Сабаленко, та з п'ятої спроби білоруска таки змогла дотиснути опонентку та повела за сетами.

У другій партії Сабаленко потужно розпочала, взявши три гейми зі старту. Пегула, однак, спромоглася на міні-камбек і навіть вийшла вперед у рахунку (5:3). Тепер настала черга білоруської тенісистки повернутися. Та ще й як. Вона взяла чотири очки поспіль і закрила сет і матч.

Успіх у Нью-Йорку став третьою перемогою Сабаленко на "Гренд Слемах". Досі білоруска двічі тріумфувала на Australian Open (2023, 2024). Тепер вона закріпиться на другій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та трохи скоротить відставання від польки Іги Свьонтек. Пегула ж злетить на 3-тє місце в класифікації.

До слова, раніше Людмила Кіченок тріумфувала в парному розряді US Open-2024.

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