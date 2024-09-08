Соболенко выиграла у Пегулы финал US Open-2024

US Open, финал, женщины

Пегула – Соболенко – 0:2 (5:7, 5:7)

После ровного дебюта встречи американка оформила брейк в третьем гейме. Однако соперница ответила сразу двумя – в четвертом и шестом геймах. Впрочем, Пегула смогла еще раз взять подачу белорусской теннисистки и надеялась как минимум на тай-брейк.

Решающим стал двенадцатый гейм. При счете 5:6 хозяйка кортов не смогла уверенно выполнить свои подачи. Завязалась борьба – Пегула отыграла 4 сетбола Соболенко, но с пятой попытки белоруска смогла дожать оппонентку и повела по сетам.

Во второй партии Соболенко мощно начала, взяв три гейма со старта. Пегула, однако, организовала мини-камбэк и даже вышла вперед в счете (5:3). Теперь настал черед белорусской теннисистки вернуться. Да еще как. Она взяла четыре очка подряд и закрыла сет и матч.

Успех в Нью-Йорке стал третьей победой Соболенко на "Грэнд Слэмах". До сих пор белоруска дважды триумфовала на Australian Open (2023, 2024). Теперь она закрепится на второй строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и немного сократит отставание от полячки Иги Свентек. Пегула же взлетит на 3-е место в классификации.