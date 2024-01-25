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Сабаленко стала першою фіналісткою Australian Open-2024

Фото: Аріна Сабаленко вдруге поспіль вийшла у фінал Мельбурна (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Білоруська тенісистка Аріна Сабаленко переграла американку Корі Гауфф у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/2 фіналу, жінки

Гауфф – Сабаленко – 0:2 (6:7, 4:6)

 

Перший сет ознаменувався гойдалками. Спершу білоруска вирвалася вперед із брейком (2:0). Утім, американська тенісистка швидко відповіла Сабаленко взаємністю. Та не знітилася і взяла ще три гейми поспіль. Гауфф натомість виграла чотири пункти.

Здавалося, що представниця США за рахунку 6:5 на власну користь завершить партію перемогою. Тим більше, на своїй подачі. Однак, білоруська тенісистка ще раз узяла очко на подачі Гауфф і перевела сет у тай-брейк. Там боротьби не вийшло, адже Сабаленко просто зім'яла опонентку (7:2).

У другій партії суперниці йшли нога в ногу. Принаймні так тривало до середини сету. У дев'ятому геймі американська тенісистка не витримала тиск опонентки та дозволила тій оформити брейк. Відчайдушна боротьба в наступному Гауфф не допомогла. Сабаленко зуміла скористатися нагодою завершити і сет, і матч.

Суперниця білоруски визначиться у другому півфіналі між українською тенісисткою Даяною Ястремською і Чжен Ціньвень із Китаю. Сабаленко тріумфувала на кортах Мельбурна торік. Тоді вона здолала у фіналі Єлену Рибакіну з Казахстану.

Нагадаємо, українка Ястремська вибила чешку Носкову в 1/4 фіналу мейджора.

До слова, раніше згадали шлях Ястремської в чвертьфінал Australian Open.

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