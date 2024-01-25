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Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2024

Фото: Арина Соболенко во второй раз подряд вышла в финал Мельбурна (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/2 финала, женщины

Гауфф – Соболенко – 0:2 (6:7, 4:6)

 

Первый сет ознаменовался качелями. Сначала белоруска вырвалась вперед с брейком (2:0). Впрочем, американская теннисистка быстро ответила Соболенко взаимностью. Та не сникла и взяла еще три гейма подряд. Гауфф в свою очередь выиграла четыре пункта.

Казалось, что представительница США при счете 6:5 в свою пользу завершит партию победой. Тем более, на собственной подаче. Однако белорусская теннисистка еще раз взяла очко на подаче Гауфф и перевела сет в тай-брейк. Там борьбы не получилось, ведь Соболенко просто смяла оппонентку (7:2).

Во второй партии соперницы шли нога в ногу. По крайней мере, так продолжалось до середины сета. В девятом гейме американская теннисистка не выдержала давление оппонентки и позволила ей оформить брейк. Отчаянная борьба в следующем Гауфф не помогла. Соболенко сумела воспользоваться возможностью завершить и сет, и матч.

Соперница белоруски определится во втором полуфинале между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и Чжэн Циньвэнь из Китая. Соболенко триумфовала на кортах Мельбурна в прошлом году. Тогда она одолела в финале Елену Рыбакину из Казахстана.

Напомним, украинка Ястремская выбила чешку Носкову в 1/4 финала мэйджора.

К слову, ранее вспомнили путь Ястремской в четвертьфинал Australian Open.

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