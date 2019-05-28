Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что на всех должностях он уже был и "не рвется" получить какое-то определенное кресло.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - сказал Саакашвили.

Кроме того, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. Он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. Саакашвили, скорее всего, прилетит в Украину завтра в 17:15.

РБК-Украина писало, что пограничники пустят Саакашвили в Украину ведь, согласно законодательству, гражданин Украины не могут не пропустить в Украину