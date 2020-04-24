Саакашвили заявил об отсутствии конфликтов с Аваковым

Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ, заявил об отсутствии конфликтов с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом он заявил журналистам перед встречей с фракцией "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

Саакашвили ответил, что сейчас у него нет конфликтов с главой МВД.

"Нет у меня сейчас. Сейчас не время конфликтов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о наличии у него конфликта с Аваковым.

Напомним, в декабре 2015 года между Аваковым и тогда главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили произошел конфликт на заседании Национального совета реформ, позже Аваков опубликовал видео конфликта с Саакашвили.

По словам министра, он спросил у главы Одесской области, почему он общался с российским олигархом по поводу Одесского припортового завода и как это связано с его приватизацией. Саакашвили в ответ якобы начал орать, что Аваков - коррумпированный министр и начал оскорблять. В ходе словестной перепалки Аваков плеснул водой в лицо главы Одесской ОГА.

После этого Саакашвили написал пост в соцсети, что сожалеет, что ему пришлось назвать главу МВД вором.