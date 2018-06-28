Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам лишения свободы

Ранее по этому же делу был осужден бывший министр внутренних дел Грузии

Тбилисский городской суд признал Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил бывшего президента Грузии к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс".

По тому же уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Напомним, осенью 2014 года Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об избиении на то время депутата парламента Валерия Гелашвили.