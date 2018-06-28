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Інтерв'ю

Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років позбавлення волі

НовиниПолітика    28.06.2018 - 18:14
Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше у цій же справі був засуджений колишній міністр внутрішніх справ Грузії

Тбіліський міський суд визнав Михайла Саакашвілі винним в організації нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі і заочно засудив колишнього президента Грузії до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє "Інтерфакс".

У тій же кримінальній справі раніше були засуджені на різні тюремні терміни колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі і голова спеціального оперативного департаменту МВС Іраклій Кодуа.

Напад на Гелашвілі було здійснено в 2005 році. Екс-депутата зупинили в центрі Тбілісі співробітники МВС, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили. Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту порушили наново в 2013 році, після зміни влади в Грузії.

Нагадаємо, восени 2014 року Головна прокуратура Грузії посилила звинувачення проти екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі у справі про побиття на той час депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

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Теги публікації: Саакашвілі, Грузія, избиение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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