UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Саакашвили выздоравливает, но есть проблемы с нервной системой, - врач

Автор: РБК-Украина

Грузинские медики заявили, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили значительно улучшилось. Однако не все признаки болезни прошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IPN.

По словам члена медицинской комиссии, контролирующей состояние здоровья Михеила Саакашвили Сандро Цискаридзе, общая динамика по выздоровлению положительная, однако некоторые неврологические расстройства еще нужно лечить.

"Я не могу рассказать вам подробностей, потому что это медицинская тайна, которую неэтично обсуждать в широкой аудитории. Общая тенденция положительная, хотя некоторые неврологические расстройства остаются, на устранение которых, конечно, нужно время", – сказал Цискаридзе.

Врач также не уверен, сможет ли присутствовать Саакашвили на судебном заседании, которое должно состояться через несколько дней.

Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. После возвращения в Тбилиси Генеральная прокуратура Грузии заявила, что вопрос об экстрадиции Саакашвили в Украине не рассматривается. Наличие украинского гражданства не помешает Саакашвили отбывать срок в Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил СаакашвилиГрузия