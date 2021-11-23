Саакашвілі одужує, але є проблеми з нервовою системою, - лікар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IPN .

За словами члена медичної комісії, яка контролює стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі Сандро Ціскарідзе, загальна динаміка по одужанню позитивна, проте деякі неврологічні розлади ще потрібно лікувати.

"Я не можу розповісти вам подробиць, тому що це медична таємниця, яку неетично обговорювати в широкій аудиторії. Загальна тенденція позитивна, хоча деякі неврологічні розлади залишаються, на усунення яких, звісно, потрібен час", – сказав Ціскарідзе.

Лікар також не певен, чи зможе бути присутнім Саакашвілі на судовому засідання, яке має відбутися за кілька днів.