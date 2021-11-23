Саакашвілі одужує, але є проблеми з нервовою системою, - лікар

Грузинські медики заявили, що стан здоров'я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі значно покращився. Проте не всі ознаки хвороби пройшли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IPN.
За словами члена медичної комісії, яка контролює стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі Сандро Ціскарідзе, загальна динаміка по одужанню позитивна, проте деякі неврологічні розлади ще потрібно лікувати.
"Я не можу розповісти вам подробиць, тому що це медична таємниця, яку неетично обговорювати в широкій аудиторії. Загальна тенденція позитивна, хоча деякі неврологічні розлади залишаються, на усунення яких, звісно, потрібен час", – сказав Ціскарідзе.
Лікар також не певен, чи зможе бути присутнім Саакашвілі на судовому засідання, яке має відбутися за кілька днів.
Нагадаємо, у січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Після повернення в Тбілісі Генеральна прокуратура Грузії заявила, що питання про екстрадицію Саакашвілі в Україну не розглядається. Наявність українського громадянства не завадить Саакашвілі відбувати термін у Грузії.