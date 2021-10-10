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Саакашвили в тюрьме голодает десятый день. Его состояние ухудшилось

Автор: Дмитрий Левицкий

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже десятый день голодает в тюрьме Рустави, куда его отправили после задержания в Тбилиси. Его врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По словам врача, который сегодня посетил арестованного Саакашвили, грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Сейчас Саакашвили употребляет только воду.

Кипшидзе отметил, что Саакашвили болеет редким заболеванием крови - талассемией. Больным талассемией категорически запрещается голодать.

Саакашвили задержали 1 октября после того, как он вернулся в Грузию. Перед задержанием он успел загрузить на свою страницу в соцсети видео, в котором призвал грузинский народ поддержать оппозицию на местных выборах, однако ожидаемого результаты это не принесло.

По договоренности между властью и оппозицией, если на местных выборах правящая партия "Грузинская мечта" набирает менее 43% голосов, то в стране проходят внеочередные парламентские выборы. Однако правящей партии удалось получить более 46%.

Напомним, на прошлой неделе украинский консул посетил Саакашвили, который является гражданином Украины, и узнал о его состоянии.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет заниматься возвращением Саакашвили из Грузии.

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Михаил СаакашвилиГрузия