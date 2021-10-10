Саакашвілі у в'язниці голодує десятий день. Його стан погіршився

За словами лікаря, який сьогодні відвідав арештованого Саакашвілі, грузинський екс-президент відмовляється вживати мед з соком, який йому пропонують у в'язниці. Наразі Саакашвілі вживає лише воду.

Кіпшидзе зазначив, що Саакашвілі хворіє на рідкісне захворювання крові - таласемію. Хворим на таласемію категорично забороняється голодувати.

Саакашвілі затримали 1 жовтня після того, як він повернувся в Грузію. Перед затриманням він встиг завантажити на свою сторінку в соцмережі відео, в якому закликав грузинський народ підтримати опозицію на місцевих виборах, однак очікуваного результати це не принесло.

За домовленістю між владою та опозицією, якщо на місцевих виборах правляча партія "Грузинська мрія" набирає менше 43% голосів, то в країні проходять позачергові парламентські вибори. Однак правлячій партії вдалося здобути понад 46%.