Саакашвили сомневается, что его могут арестовать в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили рассказал, что не верит в то, что его могут арестовать на территории Украины. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос, могут ли его арестовать, ведь генпрокурором до сих пор остается Юрий Луценко, Саакашвили ответил отрицательно.

"Я не думаю, что это серьезно... Я думаю, что Юрий Витальевич должен похмелиться и пойти домой. Кстати, теперь выяснилось - кто брал деньги Курченко. Порошенко и все его друзья - Ложкин, Кононенко", - сказал Саакашвили.

Также он добавил, что нет никаких записей, подтверждающих то, что он создал преступную группу в Украине.

"Экспертиза отказалась, эта запись был сфальсифицирован. Когда Порошенко дал приказ это сделать, до меня один из руководителей СБУ пришел и сказал: "Порошенко готовит монтаж, фальсификацию. Они хотят тебя арестовать. Я тебя предупредил", - рассказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не держит обиды на главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

РБК-Украина писало, что экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.