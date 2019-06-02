ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саакашвили сомневается, что его могут арестовать в Украине

Новости » Политика    02.06.2019 - 23:57
Саакашвили сомневается, что его могут арестовать в Украине
Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

Он не верит в возможность ареста, несмотря на то, что Луценко остается генпрокурором

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили рассказал, что не верит в то, что его могут арестовать на территории Украины. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос, могут ли его арестовать, ведь генпрокурором до сих пор остается Юрий Луценко, Саакашвили ответил отрицательно.

"Я не думаю, что это серьезно... Я думаю, что Юрий Витальевич должен похмелиться и пойти домой. Кстати, теперь выяснилось - кто брал деньги Курченко. Порошенко и все его друзья - Ложкин, Кононенко", - сказал Саакашвили.

Также он добавил, что нет никаких записей, подтверждающих то, что он создал преступную группу в Украине.

"Экспертиза отказалась, эта запись был сфальсифицирован. Когда Порошенко дал приказ это сделать, до меня один из руководителей СБУ пришел и сказал: "Порошенко готовит монтаж, фальсификацию. Они хотят тебя арестовать. Я тебя предупредил", - рассказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не держит обиды на главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

РБК-Украина писало, что экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым И снова гражданин: как Михеил Саакашвили вернулся в Украину
Новости Украины Саакашвилиарест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь