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Саакашвілі сумнівається, що його можуть арештувати в Україні

Новини » Політика    02.06.2019 - 23:57
Саакашвілі сумнівається, що його можуть арештувати в Україні
Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Він не вірить в можливість арешту попри те, що Луценко лишається генпрокурором

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі розповів, що не вірить в те, що його можуть арештувати на території України. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

На питання, чи його можуть арештувати, адже генпрокурором досі залишається Юрій Луценко, Саакашвілі відповів негативно. 

"Я не думаю, що це серйозно… Я думаю, що Юрій Віталійович має похмелитись і піти додому. До речі, тепер з'ясувалося - хто брав гроші Курченка. Порошенко та всі його друзі - Ложкін, Кононенко", - сказав Саакашвілі. 

Також він додав, що немає жодних записів, які підтверджують те, що він створив злочинну групу в Україні. 

"Експертиза відмовилася, цей запис був сфальсифікований. Коли Порошенко надав наказ це зробити, до мене один з керівників СБУ прийшов і сказав: "Порошенко готує монтаж, фальсифікацію. Вони хочуть тебе арештувати. Я тебе попередив", - розповів Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не тримає образи на главу Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова.

РБК-Україна писало, що екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня на наступний день після того, як президент Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка і повернув Саакашвілі українське громадянство. 

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