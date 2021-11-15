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К Саакашвили не пустили членов консилиума врачей, - адвокат

Автор: Анастасия Рокитна

К Михаилу Саакашвили не пустили членов консилиума врачей. К нему не впустили консилиум врачей, сформированный министерством здравоохранения Грузии.

Об этом заявил адвокат политика Шота Тутберидзе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Грузия Online".

После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Михеила Саакашвили, сказали, что рабочие часы окончены.

"Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и постыдный факт", - заявил Тутберидзе.

Напомним, врач сообщил, что самочувствие Саакашвили ухудшилось, он впервые не смог подняться с постели.

Ранее врач Саакашвили предупреждал, что состояние политика может резко ухудшится. Он просил немедленно собраться консилиум докторов.

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Михаил Саакашвили