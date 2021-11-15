До Саакашвілі не пустили членів консиліуму лікарів, - адвокат

До Михайла Саакашвілі не пустили членів консиліуму лікарів. До нього не впустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.
Про це заявив адвокат політика Шота Тутберідзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Грузія Online".
Після двогодинного очікування лікарям, які повинні були перевірити стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, сказали, що робочі години закінчені.
"Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний і ганебний факт", - заявив Тутберідзе.
Нагадаємо, лікар повідомив, що самопочуття Саакашвілі погіршилося, він вперше не зміг піднятися з ліжка.
Раніше лікар Саакашвілі попереджав, що стан політика може різко погіршиться. Він просив негайно зібратися консиліум докторів.