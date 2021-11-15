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До Саакашвілі не пустили членів консиліуму лікарів, - адвокат

Автор: Анастасія Рокитна

До Михайла Саакашвілі не пустили членів консиліуму лікарів. До нього не впустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.

Про це заявив адвокат політика Шота Тутберідзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Грузія Online".

Після двогодинного очікування лікарям, які повинні були перевірити стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі, сказали, що робочі години закінчені.

"Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний і ганебний факт", - заявив Тутберідзе.

Нагадаємо, лікар повідомив, що самопочуття Саакашвілі погіршилося, він вперше не зміг піднятися з ліжка.

Раніше лікар Саакашвілі попереджав, що стан політика може різко погіршиться. Він просив негайно зібратися консиліум докторів.

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Міхеіл Саакашвілі