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Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії

Новини » Політика    28.11.2018 - 20:15
Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також екс-президент Грузії закликав поліцію "стати на бік народу"

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав своїх прихильників не визнавати результати другого туру виборів, які проходять в країні сьогодні, 28 листопада 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Наголошується, що під час прямого включення по скайпу в ефірі телекомпанії "Руставі 2" Саакашвілі закликав народ перейти до режиму загальної непокори.

"Ми переходимо у режим масової громадянської непокори. Закликаю поліцію стати на бік народу, закликаю збройні сили не виконувати незаконні накази. Я також закликаю здорову частину державного апарату дистанціюватися від кримінального угруповання, яке захопила країну", - заявив екс-президент.

Він також зазначив, що збирається повернутися в Грузію, незалежно від того, чим це може йому загрожувати .

Нагадаємо, за даними екзитполів, у другому турі виборів президента Грузії лідирує підтримувана керівною партією Саломе Зурабішвілі.

Зазначимо, раніше кандидат у президенти Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прихильники партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі погрожують їй і її дітям.

Вибори президента Грузії: екзитполи опублікували перші підрахунки У Грузії почався другий тур виборів президента
Новини України СаакашвіліГрузіявыборы
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