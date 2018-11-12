Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявила, что ей угрожают

Фото: Саломе Зурабишвили (wikimedia.org Melberg)

На выходных Зурабишвили и ее детям звонили незнакомцы, угрожая убить

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сторонники партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили угрожают ей и ее детям. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi2.

По словам Зурабишвили, угрозы поступали с 9 по 11 ноября. Члены семьи политика получали текстовые и голосовые сообщения с угрозами и непристойными выражениями.

Кандидат в президенты заявила, что видит в этом "реальную угрозу". Также рассказала, что личности злоумышленников установлены. Они являются бывшими военнослужащими, связанными с партией Саакашвили. Зурабишвили попросила правоохранителей принять соответствующие меры.

Напомним, в Грузии на президентских выборах, которые прошли 28 октября, согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участков, ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Явка избирателей составила лишь 46,7%.

По итогам первого тура тройка лидеров президентской гонки выглядела так: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили набрала больше 38,6% голосов, кандидат от "Единого национального движения" Григол Вашадзе получил 37,7% голосов, а кандидат от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Давид Бакрадзе набрал почти 11% голосов.

Второй тур выборов президента Грузии может произойти не позднее 2 декабря. Действующий президент Георгий Маргвелашвили призвал граждан быть более активными.