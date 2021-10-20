Саакашвили попал в Грузию в грузовике с молочной продукцией, - прокуратура

Сообщается, что сегодня прокуратура вынесла постановление по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

По данным следствия, вечером 28 сентября судно под названием "Вильнюс", которое следовало из украинского Черноморска, зашло в порт Поти. В ночь на 29 сентября с этого судна выехал грузовик SCANIA с молочными продуктами, который принадлежит компании IKA TRANS Ltd. В зоне ожидания перед регистрацией Саакашвили, по версии прокуратуры, пересел из прицепа в кабину, минуя таможенный и пограничный контроль.

"Присутствие Михаила Саакашвили в упомянутом трейлере, где были молочные продукты, подтверждают видеозаписи, снятые с его телефона", - говорится в сообщении.

После того, как грузовик выехал с территории порта, Саакашвили пересел в автомобиль Mercedes и выехал в село Тквири Абашинского района. Днем 29 сентября он на микроавтобусе добрался до Батуми, а вечером на трейлере SCANIA отправился в Тбилиси.

"По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия. Установлен точный маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии, изучены сотни видеозаписей со 112 камер наблюдения, а также камер наблюдения частных компаний", - отметили в прокуратуре.