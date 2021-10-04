Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября, - прокуратура

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну 29 сентября. Его задержали 1 октября на квартире, которая была временно передана Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт грузинской прокуратуры .

По данным грузинской стороны, 29 сентября Саакашвили незаконно пересек границу, после чего его на автомобиле отвезли в одну из деревень в регионе Самегрело. После этого он добрался до Тбилиси и оставался на квартире, временно переданной Еврокомиссии. Уже 1 октября его задержали по данном адресу.

Так называемым сообщникам Саакашвили предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы от 1 до 4 лет.

Также сообщается, что расследуется факт незаконного пересечения границы Саакашвили.