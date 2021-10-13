Не только экстрадиция. Украина ищет оптимальный вариант возвращения Саакашвили

Украинская сторона ищет оптимальный вариант возвращения Михаила Саакашвили в Украину. Это может произойти не только по процедуре экстрадиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы изучаем полностью юридические позиции этого дела и выбираем наилучший алгоритм, который будем использовать в этом случае. Еще раз подчеркиваю, что Саакашвили является гражданином Украины, мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, то тогда уже мы об этом сообщим", - отметил Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с Саакашвили.

Напомним, в конце сентября Саакашвили прибыл в Грузию, несмотря на то, что там в отношении него вынесены приговоры к тюремному сроку по обвинениям, которые касаются его действий в бытность президентом страны.

В результате его задержали и поместили в СИЗО, он содержится в одиночной камере.