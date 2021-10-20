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Саакашвили попал в Грузию в грузовике с молочной продукцией, - прокуратура

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Тбилиси, Среда 20 октября 2021 16:59
Саакашвили попал в Грузию в грузовике с молочной продукцией, - прокуратура Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал в страну, находясь в грузовике с молочной продукцией. Следствие восстановило маршрут его передвижения по стране до задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Грузии.

Сообщается, что сегодня прокуратура вынесла постановление по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

По данным следствия, вечером 28 сентября судно под названием "Вильнюс", которое следовало из украинского Черноморска, зашло в порт Поти. В ночь на 29 сентября с этого судна выехал грузовик SCANIA с молочными продуктами, который принадлежит компании IKA TRANS Ltd. В зоне ожидания перед регистрацией Саакашвили, по версии прокуратуры, пересел из прицепа в кабину, минуя таможенный и пограничный контроль.

"Присутствие Михаила Саакашвили в упомянутом трейлере, где были молочные продукты, подтверждают видеозаписи, снятые с его телефона", - говорится в сообщении.

После того, как грузовик выехал с территории порта, Саакашвили пересел в автомобиль Mercedes и выехал в село Тквири Абашинского района. Днем 29 сентября он на микроавтобусе добрался до Батуми, а вечером на трейлере SCANIA отправился в Тбилиси.

"По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия. Установлен точный маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии, изучены сотни видеозаписей со 112 камер наблюдения, а также камер наблюдения частных компаний", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию, несмотря на то, что там в отношении него вынесены приговоры к тюремному сроку по обвинениям, которые касаются его действий в бытность президентом страны.

Он является гражданином Украины, поэтому МИД ищет варианты, чтобы вернуть его в страну.

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