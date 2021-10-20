Саакашвілі потрапив до Грузії у вантажівці з молочною продукцією, - прокуратура

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі незаконно потрапив до країни, перебуваючи у вантажівці з молочною продукцією. Слідство відновило маршрут його пересування по країні до затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Грузії .

Повідомляється, що сьогодні прокуратура винесла постанову за звинуваченням Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії.

За даними слідства, ввечері 28 вересня судно під назвою "Вільнюс", яке прямувало з українського Чорноморська, зайшло до порту Поті. У ніч на 29 вересня з цього судна виїхала вантажівка SCANIA з молочними продуктами, яка належить компанії IKA TRANS Ltd. У зоні очікування перед реєстрацією Саакашвілі, за версією прокуратури, пересів з причепа до кабіни, минаючи митний і прикордонний контроль.

"Присутність Михайла Саакашвілі в згаданому трейлері, де були молочні продукти, підтверджують відеозаписи, зняті з його телефону", - йдеться в повідомленні.

Після того, як вантажівка виїхала з території порту, Саакашвілі пересів в автомобіль Mercedes і виїхав в село Тквірі Абашинського району. Вдень 29 вересня він мікроавтобусом дістався Батумі, а ввечері на трейлері SCANIA відправився ді Тбілісі.

"У кримінальній справі проведено слідчі та процесуальні дії. Встановлено точний маршрут в'їзду і пересування Михайла Саакашвілі в Грузії, вивчені сотні відеозаписів зі 112 камер спостереження, а також камер спостереження приватних компаній", - зазначили в прокуратурі.