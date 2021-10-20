ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Саакашвілі потрапив до Грузії у вантажівці з молочною продукцією, - прокуратура

Новость на русском →
Тбілісі, Середа 20 жовтня 2021 16:59
Саакашвілі потрапив до Грузії у вантажівці з молочною продукцією, - прокуратура Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі незаконно потрапив до країни, перебуваючи у вантажівці з молочною продукцією. Слідство відновило маршрут його пересування по країні до затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Грузії.

Повідомляється, що сьогодні прокуратура винесла постанову за звинуваченням Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії.

За даними слідства, ввечері 28 вересня судно під назвою "Вільнюс", яке прямувало з українського Чорноморська, зайшло до порту Поті. У ніч на 29 вересня з цього судна виїхала вантажівка SCANIA з молочними продуктами, яка належить компанії IKA TRANS Ltd. У зоні очікування перед реєстрацією Саакашвілі, за версією прокуратури, пересів з причепа до кабіни, минаючи митний і прикордонний контроль.

"Присутність Михайла Саакашвілі в згаданому трейлері, де були молочні продукти, підтверджують відеозаписи, зняті з його телефону", - йдеться в повідомленні.

Після того, як вантажівка виїхала з території порту, Саакашвілі пересів в автомобіль Mercedes і виїхав в село Тквірі Абашинського району. Вдень 29 вересня він мікроавтобусом дістався Батумі, а ввечері на трейлері SCANIA відправився ді Тбілісі.

"У кримінальній справі проведено слідчі та процесуальні дії. Встановлено точний маршрут в'їзду і пересування Михайла Саакашвілі в Грузії, вивчені сотні відеозаписів зі 112 камер спостереження, а також камер спостереження приватних компаній", - зазначили в прокуратурі.

Нагадавши, Саакашвілі повернувся до Грузії, незважаючи на те, що там відносно нього винесені вироки до тюремного терміну за звинуваченнями, які стосуються його дій під час перебування президентом країни.

Він є громадянином України, тому МЗС шукає варіанти, щоб повернути його в країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Грузія
NEWS
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
DAILY
Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті