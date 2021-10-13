Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его личным желанием, по информации от грузинских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную пенитенцитарную службу Гррузии .

Михаилу Саакашвили предложили остаться в одной камере с его соседом по комнате, но он категорически отказался, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

"Обвинение в том, что товарищи по команде Саакашвили не могут с ним встретиться, является ложью, и это подтверждается даже многочисленными визитами к обвиняемому/осужденному Михаилу Саакашвили в течение дня, которые также освещаются в СМИ", - говорится в заявлении.