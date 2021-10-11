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В Грузии требуют освободить Саакашвили после сообщений об ухудшении здоровья экс-президента

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Рустави, Понедельник 11 октября 2021 01:48
В Грузии требуют освободить Саакашвили после сообщений об ухудшении здоровья экс-президента Фото: Сторонники Саакашвили требуют освободить экс-президента (newsgeorgia.ge)
Автор: Артур Родивилов

Сторонники Михаил Саакавшили собрались возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент Грузии. Они требуют его освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузии".

Акция проходит на фоне сообщений о серьезном ухудшении состояния здоровья Саакашвили.

Собравшиеся сторонники экс-президента потребовали его освобождения. Некоторые участники стихийной акции призвали политика прекратить голодовку. В их числе был брат Саакашвили.

"Как и все собравшиеся здесь, я очень обеспокоен. Миша, может хотя бы на время ты остановишь голодовку. Сейчас твое здоровье очень важно", - сказал Давид Саакашвили.

Адвокат Саакашвили сообщил, что в понедельник будет добиваться встречи со своим подзащитным. Он выразил надежду, что вместе с экс-президентом они примут "определенные решения в связи с его состоянием".

Также сообщается, что специальная пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили. По данным издания, в ведомстве заявляют, что жизненные показатели заключенного в норме, и он находится под постоянным наблюдением медиков.

Как сообщалось, личный врач Михаила Саакашвили, который навестил его в тюрьме, заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии на десятый день голодовки.

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Михаил Саакашвили
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