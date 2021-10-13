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Саакашвілі помістили в одиночну камеру

Автор: Анна Полисученко

Екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі помістили в одиночну камеру. Це було його особистим бажанням, за інформацією від грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну пенітенціарну службу.

Михайлу Саакашвілі запропонували залишитися в одній камері з його сусідом по кімнаті, але він категорично відмовився, про що свідчать відповідні документи.

"Звинувачення в тому, що товариші по команді Саакашвілі не можуть з ним зустрітися, є брехнею, і це підтверджується навіть численними візитами до обвинуваченого/засудженого Михайла Саакашвілі протягом дня, які також висвітлюються в ЗМІ", - йдеться в заяві.

Раніше ми писали, що у Грузії вимагають звільнити Саакашвілі після повідомлень про погіршення здоров'я екс-президента.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія