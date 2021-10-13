Екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі помістили в одиночну камеру. Це було його особистим бажанням, за інформацією від грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну пенітенціарну службу .

Михайлу Саакашвілі запропонували залишитися в одній камері з його сусідом по кімнаті, але він категорично відмовився, про що свідчать відповідні документи.

"Звинувачення в тому, що товариші по команді Саакашвілі не можуть з ним зустрітися, є брехнею, і це підтверджується навіть численними візитами до обвинуваченого/засудженого Михайла Саакашвілі протягом дня, які також висвітлюються в ЗМІ", - йдеться в заяві.