Саакашвили опять отказался от лечения: названы условия

После голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори. Там его посетил его личный врач Николоз Кипшидзе, которому он передал условия, при которых согласиться продолжить курс лечения.

"Я прекращаю всяческое медицинское лечение, и не прекращу протест, пока решения ведомства Толорая (Лонда Толорая, глава Службы госинспектора, - ред.) не будут выполнены, пока не отменят так называемые дисциплинарные меры, и не возобновят нормальный допуск ко мне посетителей", - говорится в заявлении Саакашвили.

Саакашвили заявляет, что к нему заявились сотрудники тюрьмы и сообщили, что отберут у него телевизор и ограничат встречи с посетителями.

"Сегодня утром было обнародовано решение Государственного инспектора, которое накладывает штраф на министерство юстиции за грубое нарушение прав президента. Приблизительно через шесть часов после этого заявления в мою камеру без предупреждения вошли двое сотрудников лечебного учреждения Глданской тюрьмы N18, в которых я узнал участников моих пыток. Они заявили мне, что из-за того, что я задел рукой аппарат для измерения давления с целью защиты, когда они собирались против моей воли провести мне медицинские манипуляции, департамент решил провести против меня дисциплинарные меры, что подразумевает ограничить встречи и отобрать у меня телевизор", - говорится в послании Саакашвили.

Политик также утверждает, что его мать к нему не пустили, хотя у нее были все разрешения для визита к сыну. Женщину заставили ждать на улице около четырех часов, после чего вернули в Тбилиси. Также Саакашвили жалуется, что к нему не впускали его личного врача, пока не вмешалась администрация госпиталя.

"Это их ответ на решение Государственного инспектора. Они не только не изъяли [из социальной сети] кадры, которые оскорбляют мое достоинство, но и сегодня осуществили против меня месть", - говорится в письме Саакашвили.