ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Саакашвили привезли в суд. В Тбилиси снова протесты

Новина українською →
Грузия, Четверг 02 декабря 2021 11:29
Саакашвили привезли в суд. В Тбилиси снова протесты Фото: третий президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд. В городе начались массовые протестные акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский новостной портал "Новости Грузия".

Сегодня, 2 декабря, состоится очередное заседание по "делу о пиджаках", по которому Саакашвили обвиняется в растрате госсредств. Процесс будет проходить на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны - "Единым национальным движением".

Сторонники Саакашвили стали собираться у здания суда с самого утра. На месте установили большой экран, по которому будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.

Для присутствия на процессе к суду прибыли члены семьи Михеила Саакашвили и соратники по партии.

Адвокат политика Шота Тутберидзе заявил, что на сегодняшнем суде Михеил Саакашвили выступит с речью, которая приподнимет занавес над политическими обвинениями.

"Этот процесс будет зеркалом и лакмусовой бумагой, на котором грузинское общество очень хорошо увидит, какие политические репрессии происходят против третьего президента. Выступление Саакашвили сорвет маску с множества политических обвинений", - уточнил он

Слушание начнется через несколько минут. Ожидается, что на процесс будет допущено десять журналистов от различных СМИ, а также оператор общественного телевидения. При этом суд не разрешил транслировать процесс в прямом эфире - телеканалы смогут показать только уже отснятые кадры.

Напомним, 30 ноября против адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамии прокуратура возбудила уголовное дело. Правозащитника обвиняют в неуважении к суду, которое выразилось в оскорблении участника процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили Грузия
NEWS
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
DAILY
Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами
Милан Лелич, Владислав Красинский Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами