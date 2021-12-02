Саакашвили привезли в суд. В Тбилиси снова протесты
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд. В городе начались массовые протестные акции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский новостной портал "Новости Грузия".
Сегодня, 2 декабря, состоится очередное заседание по "делу о пиджаках", по которому Саакашвили обвиняется в растрате госсредств. Процесс будет проходить на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны - "Единым национальным движением".
Сторонники Саакашвили стали собираться у здания суда с самого утра. На месте установили большой экран, по которому будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.
Для присутствия на процессе к суду прибыли члены семьи Михеила Саакашвили и соратники по партии.
Адвокат политика Шота Тутберидзе заявил, что на сегодняшнем суде Михеил Саакашвили выступит с речью, которая приподнимет занавес над политическими обвинениями.
"Этот процесс будет зеркалом и лакмусовой бумагой, на котором грузинское общество очень хорошо увидит, какие политические репрессии происходят против третьего президента. Выступление Саакашвили сорвет маску с множества политических обвинений", - уточнил он
Слушание начнется через несколько минут. Ожидается, что на процесс будет допущено десять журналистов от различных СМИ, а также оператор общественного телевидения. При этом суд не разрешил транслировать процесс в прямом эфире - телеканалы смогут показать только уже отснятые кадры.
Напомним, 30 ноября против адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамии прокуратура возбудила уголовное дело. Правозащитника обвиняют в неуважении к суду, которое выразилось в оскорблении участника процесса.