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Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

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Грузия, Вторник 07 декабря 2021 16:24
Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили Фото: третий президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов правонарушений в отношении Михаила Саакашвили. Речь идет о публикации личных данных третьего президента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия.Online.

В частности уточняется, что служба государственного инспектора завершила изучение законности добычи и обнародования специальной пенитенциарной службой и Министерством юстиции Грузии персональных данных третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Согласно решению Государственного инспектора, Министерство юстиции Грузии и специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности по нескольким эпизодам административного правонарушения, предусмотренного статьей 44 закона Грузии "О защите персональных данных".

По версии следствия, нарушением персональных данных были сочтены: информация о продуктах, купленных и потребленных Михеилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, а также его рационе питания, обнародование видеозаписи приема пищи Саакашвили в медицинском пункте; обнародование видеозаписи о транспортировке Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 в глданское пенитенциарное учреждение №18.

"В связи с выявленными в результате проверки нарушениями, Министерство юстиции Грузии было привлечено к административной ответственности и оштрафовано в соответствии с первым пунктом статьи 44 закона Грузии " защите персональных данных", - пишет СМИ.

Министерству юстиции и Пенитенциарной службе было поручено удалить в Facebook, а также с официальных веб-страниц записи, содержащие персональные данные Саакашвили.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

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