UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова

Автор: Сергей Пышкин

Михаилу Саакашвили диагностировали постравматическое стрессовое расстройство и депрессию. Он нуждается в психологической и физической реабилитации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, самочувствие Саакашвили постоянно ухудшается.

"Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - добавляет омбудсмен.

Денисова призывает Министра юстиции Грузии обеспечить Саакашвили должной реабилитацией, а также международные правозащитные организации осудить действия должностных лиц, нарушающих права пострадавшего.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сторонники Саакашвили прекратили голодовку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДенисоваМихаил СаакашвилиУкраинаГрузия