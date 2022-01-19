Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова

Михаилу Саакашвили диагностировали постравматическое стрессовое расстройство и депрессию. Он нуждается в психологической и физической реабилитации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.
По словам Денисовой, самочувствие Саакашвили постоянно ухудшается.
"Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации", - добавляет омбудсмен.
Денисова призывает Министра юстиции Грузии обеспечить Саакашвили должной реабилитацией, а также международные правозащитные организации осудить действия должностных лиц, нарушающих права пострадавшего.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сторонники Саакашвили прекратили голодовку.