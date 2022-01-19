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Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова

Автор: Сергій Пишкін

Михайлу Саакашвілі діагностували постравматичний стресовий розлад й депресію. Він потребує психологічної та фізичної реабілітації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової.

За словами Денісової, самопочуття Саакашвілі постійно погіршується.

"Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації", - додає омбудсмен.

Денісова закликає Міністра юстиції Грузії забезпечити Саакашвілі належною реабілітацією, а також міжнародні правозахисні організації - засудити дії посадових осіб, які порушують права постраждалого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прихильники Саакашвілі припинили голодування.

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ДенисоваМіхеіл СаакашвіліУкраїнаГрузія