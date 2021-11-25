Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом, - Минздрав Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе считает, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за рубежом. Его состояние здоровья улучшилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Тикарадзе отметила, что состояние здоровья Михеила Саакашвили к этому времени улучшилось.
"Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за рубежом", - заявила она.
При этом министр уточнила, что рекомендации врачей зачастую неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определенные решения.
"У этого пациента есть несколько лечащих врачей, которые управляют им непосредственно у его постели, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", - резюмировала глава министерства.
Напомним, ранее грузинские медики заявляли, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили значительно улучшилось.
По словам члена медицинской комиссии, контролирующей состояние здоровья Михеила Саакашвили Сандро Цискаридзе, общая динамика по выздоровлению положительная, однако некоторые неврологические расстройства еще нужно лечить.