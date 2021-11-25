Саакашвілі не потребує лікування за кордоном, - МОЗ Грузії

Міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе вважає, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не потребує продовження лікування за кордоном. Його стан здоров'я покращився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.
Тікарадзе зазначила, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі до цього часу покращився.
"Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний. Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном", - заявила міністер.
При цьому вона уточнила, що рекомендації лікарів часто неоднакові, а також є лікарі, які ставлять діагноз, не бачачи пацієнта, і приймають певні рішення.
"У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо у його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта", - резюмувала глава міністерства.
Нагадаємо, раніше Грузинські медики заявляли, що стан здоров'я третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі значно покращився.
За словами члена медичної комісії, яка контролює стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі Сандро Цискарідзе, загальна динаміка по одужанню позитивна, проте деякі неврологічні розлади ще потрібно лікувати.