Саакашвілі не потребує лікування за кордоном, - МОЗ Грузії

Міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе вважає, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не потребує продовження лікування за кордоном. Його стан здоров'я покращився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online .

Тікарадзе зазначила, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі до цього часу покращився.

"Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний. Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном", - заявила міністер.

При цьому вона уточнила, що рекомендації лікарів часто неоднакові, а також є лікарі, які ставлять діагноз, не бачачи пацієнта, і приймають певні рішення.

"У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо у його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта", - резюмувала глава міністерства.