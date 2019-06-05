Саакашвили назвал условия возможного объединения с УДАРом

Михаил Саакашвили назвал условия возможного присоединения к партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР для участия во внеочередных выборах в Раду. Видеообращение экс-глава Одесской областной государственной администрации опубликовал в Facebook.

По словам Саакашвили, нужно или идти на выборы с партией УДАР при условии полного реформирования политсилы.

"Я хочу вам сказать несколько слов о Виталии Кличко, это мой давний друг. Я считаю, что он очень достойный человек. Было много моментов, Порошенко нажимал на него из-за меня… Если идти в УДАР, то и партию УДАР надо менять фундаментально. Во-первых, там есть много людей, которые до последнего момента были с Порошенко… когда он реально сформировался как враг для Украины. Надо освобождаться от всех этих людей. Второе, конечно, там есть люди, связанные с коррупцией. От них надо отмежеваться и более того добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. Это как бы принципиальное условие для обновления и нового объединения. На этих условиях, учитывая, что Кличко настроен открыто…, в принципе это выглядит как хороший вариант", - написал он.

Исходя из этого, Саакашвили хочет услышать аргументы за и против от украинцев.

"Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с УДАРом при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов", - написал в прикрепленной публикации к видео.

Напомним, вчера Виталий Кличко заявил, что партия УДАР примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. В своем видеообращении мэр Киева предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

Добавим, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.