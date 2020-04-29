Назначение Саакашвили в Кабмин: президент Грузии выступила с заявлением

Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Зурабишвили считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабмин. Об этом говорится на сайте президента Грузии.

Зурабишвили отметила недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.

Она сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

Напомним, глава государства предложил Саакашвили должность вице-премьера. Потом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что вопроса о назначении Саакашвили в повестке Рады нет.

В связи с тем, что часть нардепов и правительство Грузии не поддерживают назначение Саакашвили в Кабмин, появилась информация, что ему предложили место в Нацсовет реформ.