Саакашвілі назвав запропоновану йому посаду в Нацраді реформ

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі займе посаду голови виконавчого комітету

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі підтвердив заплановане призначення до Національної ради реформ і назвав посаду. Про це він заявив DW.

Повідомляється, що Саакашвілі не зміг підтвердити дату призначення до Нацради реформ. Очікується, що таке призначення може відбутися вже сьогодні, 6 травня.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - відповів Саакашвілі на питання, ким його призначать.

Зазначимо, Нацрада реформ була створена в 2014 році і є спеціальним консультативно-дорадчим органом при президенті України.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Саакашвілі пропонують увійти до Національної ради реформ. Рішення було прийняте через труднощі з призначенням на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ, яку планували створити спеціально для нього.

До цього Саакашвілі заявляв, що президент Володимир Зеленський запропонував йому посаду віце-прем'єра в Кабміні Дениса Шмигаля. На цій посаді він планував займатися реформами і питаннями співпраці з МВФ. Можливе призначення зіткнулося зі шквалом критики всередині фракції "Слуга народу", а також могло обернутися міжнародним скандалом з Грузією.