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Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября, - прокуратура

Автор: Артем Горовенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну 29 сентября. Его задержали 1 октября на квартире, которая была временно передана Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт грузинской прокуратуры.

По данным грузинской стороны, 29 сентября Саакашвили незаконно пересек границу, после чего его на автомобиле отвезли в одну из деревень в регионе Самегрело. После этого он добрался до Тбилиси и оставался на квартире, временно переданной Еврокомиссии. Уже 1 октября его задержали по данном адресу.

Так называемым сообщникам Саакашвили предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы от 1 до 4 лет.

Также сообщается, что расследуется факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

Напомним, ранее в МИД Грузии заявили, что новый посол даст разъяснения Украине по делу Саакашвили, поскольку тот является украинским гражданином.

До этого власти Грузии заявили, что бывший президент якобы планировал убийства и беспорядки.

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Михаил СаакашвилиГрузия