Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся до країни ще 29 вересня. Його затримали 1 жовтня на квартирі, яка була тимчасово передана Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинської прокуратури .

За даними грузинської сторони, 29 вересня Саакашвілі незаконно перетнув кордон, після чого його на автомобілі відвезли в одне з сіл в регіоні Самегрело. Після цього він дістався до Тбілісі і залишався на квартирі, тимчасово переданій Єврокомісії. Вже 1 жовтня його затримали за даною адресою.

Так званим спільникам Саакашвілі пред'явлено звинувачення в приховуванні тяжкого злочину, яке передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.

Також повідомляється, що розслідується факт незаконного перетину кордону Саакашвілі.