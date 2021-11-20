Саакашвили начал принимать пищу после перевода в военный госпиталь, - врач

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу после перевода военный госпиталь в Гори. Питание происходит по специально разработанной медиками схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия" .

Как сообщил изданию член медицинского консилиума врач Александр Цискаридзе, состояние Саакашвили стабильное и он начал принимать пищу. Питание экс-президента происходит по специально разработанной схеме.

Врач также пояснил, что состояние Саакашвили улучшилось, но при этом у него есть "определенные жалобы". О каких именно идет речь - медик не уточнил.

"Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика", - добавил он.