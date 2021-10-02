ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Саакашвили можно освободить только помилованием, - адвокат

Новина українською →
Грузия, Суббота 02 октября 2021 00:57
Саакашвили можно освободить только помилованием, - адвокат Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Освободить Михаила Саакашвили можно только помилованием. Адвокат Пека Басилия прокомментировал заявление президента Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtvari.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

"Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли", - сказал Басилая.

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажутся влияние на окончательное решение главы государства.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Помимо этого, бывший президент Грузии является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений Грузии по задержанию председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо