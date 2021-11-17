К Саакашвили не допускают личного врача. Медик вынужден ждать 5-7 часов, - омбудсмен

Сейчас Саакашвили пребывает в тюрьме №18. Его личного медика смогут допустить к нему лишь с разрешением, которое выдают только в случаях ухудшения состояния здоровья.

"Во время последнего посещения в анализах Михаила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михаил отказался их принимать", - отметила Денисова.

В то же время Кипшидзе во время встречи с омбудсменом 16 ноября подчеркнул, что экс-президент Грузии готов прекратить голодовку, если его поместят в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации. Также медик считает, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Саакашвили из голодовки.

"После завершения встречи в 23:00 Ника вернулся в тюрьму ждать возможности допуска к Михаилу Саакашвили. Двухчасовое ожидание не дало результатов - разрешение на посещение так и не было предоставлено. Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михаила", - написала Денисова.